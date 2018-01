Weihnachtsfeier beim Rhönklub

Wie im Wanderplan angekündigt, findet die traditionelle Adventsfeier des Rhönklubs Bad Brückenau am Samstag, 2. Dezember, im Hotel "Rhön-Hof" in Oberleichtersbach statt. Beginn ist um 16.30 Uhr. Die Abfahrtszeit für den Bus ist um 15.45 Uhr Vital Spa im Staatsbad, 15.50 Uhr Schlosspark, 15.55 Uhr Kurstift und 16 Uhr Busbahnhof der Stadt Bad Brückenau. Im Anschluss an die Feier lassen die Mitglieder den Abend gemütlich ausklingen. Die Busrückfahrt erfolgt zwischen 20.30 und 21 Uhr. sek