Weihnachtsbasteln für Kinder ab neun Jahren

Weihnachten steht vor der Tür, und was gibt es Schöneres, als stimmungsvolle Deko und liebevolle Geschenke selbst zu kreieren? In der Weihnachtsmanufaktur der Kinder- und Jugendakademie Saaletal werden kreative Talente zu Künstlern und Materialien zu Kunstwerken. Die Teilnehmer verwandeln hochwertige Papiere in edle 3-dimensionale Sterne, aus denen funkelnd-leuchtende Unikate entstehen, die als beeindruckende Deko oder originelle Geschenke verwendet werden können. Am Freitag, 24. November, von 15 bis 19 Uhr findet der Grundkurs für Einsteiger und am Samstag, 25. November, von 13.30 bis 17.30 Uhr der Kurs für Fortgeschrittene statt. Anmeldungen an: Kinder- und Jugendakademie Saaletal, Tel.: 0971/699 190 940 oder www.kja-saaletal.de