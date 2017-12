Weihnachtliches Singen für indische Sozialeinrichtung

In der St.-Nikolaus-Kirche in Windheim findet am Samstag, 9. Dezember, um 18.30 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten des Jeevodaya-Centers in Kerala (Indien) statt. Die Einrichtung ist eine Schule für Kinder mit einer geistigen Behinderung, die bereits seit 27 Jahren existiert.

73 Kinder, die aus ärmsten Verhältnissen stammen und für deren Familien es keinerlei soziale Hilfe seitens des Staates gibt, werden dort durch Franziskaner-Schwestern betreut. Die Kinder werden jeden Morgen durch die Schwestern bei den Familien abgeholt und in der Einrichtung sowohl schulisch als auch therapeutisch betreut. Sie erhalten dort nicht nur Unterricht durch geschulte Lehrkräfte, sondern auch Mahlzeiten.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres der Sängervereinigung Edelweiß Windheim (sie feiert in diesem Jahr das Doppeljubiläum 90 Jahre Sängervereinigung und 50 Jahre Männerchor) haben sich mehrere Gruppen und Vereine bereit erklärt, die indische Einrichtung zu unterstützen.



Sakrale Atmosphäre

Wie Manfred Fehn, Vorsitzenden der Sängervereinigung, mitteilt, habe man in enger Absprache mit der Katholischen Kirchenstiftung St. Nikolaus Windheim und Pfarrer Cyriac Chittukalam dieses Benefizkonzert im Zuge des Doppeljubiläums des Gesangvereins von langer Hand geplant. Die Einrichtung befindet sich in der indischen Region, aus welcher Chittukalam stammt. Er leitet seit einigen Jahren die Pfarreien Buchbach und Windheim mit Filialgemeinden.

Dankenswerterweise hätten sich spontan die mitwirkenden Chöre und der Musikverein Frankenwald Windheim bereit erklärt, ihren Beitrag zum Gelingen eines von adventlicher Stimmung geprägten Konzertes zu leisten, so Fehn.

Die sakrale Atmosphäre und weihnachtliche Ausschmückung des Gotteshauses mit seiner besonderen Akustik lassen ein emotionales Konzert erwarten.

Fehn weist darauf hin, dass schon im vergangenen Jahr von Seiten des Pfarrverbundes Rennsteig ein indisches Wochenende für Straßenkinder in Indien durchgeführt wurde. Für den Männerchor der Sängervereinigung ist es in diesem Jubiläumsjahr bereits das dritte Benefizkonzert, womit die soziale Ader der Sängerfamilie, vor allem bedürftigen und notleidenden Menschen zu helfen, sehr deutlich werde. Der Eintritt ist frei. Freiwillige Spenden gehen allerdings an das Jeevodaya-Center.



Gemütliches Beisammensein

Beim Benefizkonzert wirken neben der Sängervereinigung Edelweiß Windheim außerdem mit: der Singkreis Tettau, die Singgruppe Aufwind, die Sängergruppe FC Hirschfeld und der Musikverein Frankenwald Windheim. Im Anschluss an das Benefizkonzert ist geplant, in der Schule Windheim noch ein gemütliches Beisammensein stattfinden zu lassen. eh