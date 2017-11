Weihnachtlicher Seniorennachmittag

Die Stadt Bad Kissingen möchte die Seniorinnen und Senioren im Stadtteil Reiterswiesen an den Seniorennachmittag in der vorweihnachtlichen Zeit am kommenden Sonntag, 3. Dezember, erinnern. Alle Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils, die über 70 Jahre sind, wurden bereits per Brief persönlich eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr im Vereinshaus "Krone" in Reiterswiesen. Während man gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammensitzt, sorgt ein buntes Rahmenprogramm für gute Unterhaltung. Bürgermeister Anton Schick wird diesen Nachmittag in Reiterswiesen eröffnen. sek