Weihnachtliche Feiern für Senioren

Vor allem in der Weihnachtszeit ist es für Menschen, die keine Angehörigen (mehr) haben, besonders schwer. Während die meisten im Kreise ihrer Lieben die ruhige Zeit genießen und die Adventszeit gesellig verbringen, teilen häufig insbesondere ältere Menschen das gleiche Schicksal: Die gesellschaftliche Isolation. Dem möchten die Stadt Bad Kissingen und ihr Seniorenbeirat Abhilfe schaffen. Die Beiratsmitglieder organisieren deshalb mit Unterstützung des Team des Referats für Jugend, Familie und Soziales in der (Vor-) Weihnachtszeit und zwischen den Jahren Seniorennachmittage in den Stadtteilen. Gesellschaft, gute Gespräche, neue Bekanntschaften und Freundschaften sind das Ziel. Während man gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammensitzt, sorgt ein buntes Rahmenprogramm für gute Unterhaltung. Die weihnachtlichen Seniorennachmittage finden an folgenden Tagen statt: Reiterswiesen: kommenden Sonntag, 3. Dezember, 14 Uhr im Vereinshaus Krone; Bad Kissingen Kernstadt: Mittwoch, 6. Dezember, 14 Uhr im Kurgarten-Cafe; Winkels: Samstag, 9. Dezember, 14.30 Uhr in der TV Jahn-Halle; Albertshausen/Poppenroth: Sonntag, 10. Dezember, 14.30 Uhr im Gasthaus Vogler in Albertshausen; Garitz: Sonntag, 17. Dezember, 15 Uhr in der Turnhalle; Arnshausen: Samstag, 6. Januar, 14 Uhr im Pfarrheim; Hausen/Kleinbrach: Samstag, 6. Januar, 15 Uhr in der Mehrzweckhalle. sek