Weihnachten im Schuhkarton

Noch keinen Schuhkarton gepackt? Wer Interesse hat, kann noch einen Karton besorgen und diesen mit einer Mischung aus Schulsachen, Süßigkeiten, Spielzeug, Hygieneartikeln und Kleidung füllen. Auch sollte er weihnachtlich verpackt werden und mit einem Vermerk, ob es für einen Jungen oder Mädchen ist, versehen werden. Auch eine Altersangabe ist sinnvoll, wie 2 bis 4 Jahre, 5 bis 9 Jahre oder 10 bis 14 Jahre. Bis Mittwoch, 15. November können die Päckchen bei den Annahmestellen von Familie Densch in Diebach, Junkerstraße 1; Machtilshausen, Ringstraße 11; bei Familie Reis in Fuchsstadt, Am Sportplatz 6 oder beim Frisörsalon "Haarlekin", Obereschenbach, Pfaffenbrunnen 4, abgegeben werden. sek