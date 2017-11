Weihbischof spendet jungen Christen das Firmsakrament

35 Jugendliche aus der Pfarreiengemeinschaft Zeil, Sand, Ziegelanger und Krum wurden am Dienstagnachmittag gefirmt. Weihbischof Ulrich Boom (Bistum Würzburg) spendete das Sakrament in der Kilianskirche in Ziegelanger. Firmlingsbetreuer Andreas Hofer, Diakon Bernhard Trunk, Pfarrer Michael Erhart und Ruhestandspfarrer Reiner Fries hatten den Weihbischof (von links) in Ziegelanger empfangen. Boom firmte 35 junge Christen: einen aus Ziegelanger, 15 aus Sand und 19 aus Zeil. Die 21 Jungen und 14 Mädchen erhielten das Sakrament der Firmung. Neben Taufe und Eucharistie zählt die Firmung zu den Einführungssakramenten. Der Wortursprung kommt aus dem lateinischen "firmatio" und bedeutet: Bekräftigung oder Bestätigung (des Glaubens). Foto: Christoph Wiedemann