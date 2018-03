Weiden, Dahlien, Kletterrosen - der OGV sorgt für Vielfalt

In der Führungsriege des 250 Mitglieder starken Obst- und Gartenbauvereins Großgarnstadt hat sich ein Wechsel vollzogen. Bei der Hauptversammlung wurden gleich mehrere Posten um- beziehungsweise neu besetzt. Bisherige Vorsitzende Christine Pötsch-Lauer schied aus dem Amt der Vorsitzenden und wird künftig als Schriftführerin tätig sein. Ihr Ehemann Oliver Lauer, der bisher als Kassier im Einsatz war, rückt nun als Vorsitzender an die Spitze des Vereins. Stellvertretende Vorsitzende ist künftig Marion Meßbacher, nachdem Reiner Brückner aus diesem Amt ausgeschieden ist.

"Es war für mich eine interessante Zeit, die ich nicht missen möchte", versicherte Christine Pötsch-Lauer und dankte allen, die sie in den vergangenen Jahren unterstützt haben. Zahlreiche Veranstaltungen erstreckten sich über das Jahr, die von der Vorsitzenden ins Gedächtnis gerufen wurden. Unter anderem ließen die Mitglieder Birnenschnaps brennen und führten Pflegeschnitte am Sportplatz, dem hohen Hügel und bei der ehemaligen Firma Thauer durch. Des Weiteren wurden Weiden nachgepflanzt. Außerdem beteiligten sich die Mitglieder an der Müllsammelaktion der Gemeinde.



Magere Apfelernte

Hinter dem Gemeindehaus legten die Mitglieder ein Dahlienbeet an und am Gartenzaun eine Bienenweide. Die vom Kreisverband gespendete Kletterrose ziert die Ecke Kirchstraße/Tiefe Gasse. Das im letzten Jahr erstellte Hochbeet für die Öko-Oase soll heuer bepflanzt werden. Bescheidener als im Vorjahr fiel die Apfelernte der Streuobstwiesen aus. "Wir bekamen 270 Liter Apfelsaft und Lageräpfel", erinnerte die Vorsitzende.

"Bei euch im Verein ist einiges los", stellte stellvertretender Kreisvorsitzender Reiner Brückner fest. Er wies auf den Tag der offenen Gartentür am 24. Juni und das Sommerfest des Kreisverbandes am 21. Juli hin. Der stellvertretende Kreisvorsitzende freute sich, dass die Jugendarbeit des Vereins Früchte getragen habe, denn unter den zu Ehrenden waren auch ehemalige "Öko-Kids".

Die Grüße der Gruppe "Ost" überbrachte deren Vorsitzender Gerold Schlosser und gab bekannt, dass er sich nach 35 Jahren zurückziehen wird. Er ist überzeugt, dass der Großgarnstadter Verein weiterhin durch Ilona Schiwatsch und Reiner Brückner bestens vertreten sein wird.

"Der OGV Großgarnstadt ist ein wirklich guter Verein. Hier passt alles", stellte Bürgermeister Bernd Reisenweber fest. Er lobte die vielen Aktivitäten. Diese zeigten, dass die Großgarnstadter Obst- und Gartenbauer kein Sparverein sind, sondern die Geselligkeit und das Miteinander gefördert würden. Mit vielen Aktionen, wie etwa dem Lehmbackofenfest oder den Öko-Kids, sei der Obst- und Gartenbauverein Trendsetter.

Darüber hinaus engagierten sich Mitglieder zusammen mit Gerold Schlosser für den Landesbund für Vogelschutz. Anerkennung zollte der Bürgermeister Christine Pötsch-Lauer für ihre Arbeit als Vorsitzende.

Aus dem Vorstand wurden mit Präsenten verabschiedet: Reiner Brückner (stellvertretender Vorsitzender), Ilona Schiwatsch (Schriftführerin) sowie die Beisitzer und Mitarbeiter Rainer Schiwatsch, Bernd Carl, Birgit Carl, Kerstin Wäschenfelder, Isabelle Ruß, Karina Schamberger, Robert Rosensprung und Regina Schulz (Ortssprecherin für Friesendorf). Nach den Neuwahlen vakant ist der Posten der Ortssprecherin für Kleingarnstadt.

Die Ehrennadel in Silber des Bezirksverbandes gingen für 25 Jahre an: Daniela Brückner, Andreas Brückner und Christel Siller. Für 40 Jahre geht die Ehrennadel in Gold des Landesverbands an Isolde Reißenweber. Ebenso lange gehört Brigitta Sauerwein dem Verein an. Da ihr diese Ehrung bereits zuteil wurde, erhielt sie die Vereinsurkunde.

Die Landesverbandsehrennadel mit Kranz bekamen für 50-jährige Mitgliedschaft Siegfried Carl und Roland Carl verliehen.

Alexandra Kemnitzer