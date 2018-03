Wehr rettet Bewohner

Im Nebengebäude eines Wohnhauses in der Korngasse ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete drei Bewohner über eine Leiter ins Freie. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Auch ein Hund und vier Katzen wurden aus dem brennenden Anwesen gerettet und in eine Tierklinik gebracht. Gegen 3.20 Uhr war die Mitteilung über den Brand bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eingegangen. Nach ersten Ermittlungen war das Feuer offenbar im Bereich einer Heizungsanlage im Nebengebäude des Anwesens ausgebrochen. Der Rauch drang offenbar in das Haupthaus. Die Sachschadenshöhe dürfte sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen. pol