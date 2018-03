Wehr ehrt treue Mitglieder

Die Freiwillige Feuerwehr Schwärzelbach begeht in diesem Jahr ihr 145-jähriges Vereinsjubiläum, das vom 9. bis 11. Juni groß gefeiert wird. In der Jahresversammlung erinnerten die Vorsitzenden Simon Beck und Tobias Breitenbach an die Ereignisse 2017. Im Anschluss daran fasste 1. Kommandant Alexander Heim die Einsätze zusammen. Glücklicherweise waren nur zwei Einsätze zu verzeichnen. Die Wehr beteiligte sich wieder an der Großübung im Truppenübungsplatz Wildflecken. Ebenfalls wurde ein Fahrsicherheitstraining mit dem neuen Feuerwehrfahrzeug absolviert. Der Kommandant blickte auf eine gut aufgestellte aktive Wehr und eine engagierte Jugendgruppe. Erfreulicherweise konnten vier weitere Jugendliche aufgenommen werden. Es handelt sich hierbei um Emily Blahusch, Benjamin Rechenbach, Sebastian Bold und Lukas Kessing. In den aktiven Feuerwehrdienst wurden Marco Leitschuh, Bastian Dunkel und Luca Fuß aufgenommen. Mit Andre Momper kann die Wehr ein weiteres neues aktives Mitglied verzeichnen. Alexander Heim bedankte sich beim scheidenden Jugendwart Sebastian Fella für seine tatkräftige Unterstützung. Sebastian Fella gab das Amt des Jugendwarts an Celine Schaupp ab. Celine Schaupp und Christoph Hoos sind ab sofort die Jugendwarte. Für langjährige Zugehörigkeit wurden geehrt: Beate Bauer (25 Jahre), Herbert Kohlhepp, Peter Schüll (beide 55 Jahre), Werner Vogler, Gerhard Schneider (beide 60 Jahre). Neue Ehrenmitglieder sind Hermann Hoos, Elmar Leitschuh, Horst Kohlhepp und Reinhold Wald. red