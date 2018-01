Wegen Nebel kracht es

Der starke Nebel wurde einer Autofahrerin am Donnerstagmorgen zum Verhängnis. Wie die Polizei berichtete, wollte eine 62-Jährige gegen 7.45 Uhr mit ihrem Fahrzeug an der Einmündung nach links in die Coburger Straße abbiegen. Die Verkehr ist an dieser Kreuzung durch das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" geregelt.



Autos abgeschleppt

Durch den starken Nebel übersah die VW-Fahrerin den vorfahrtsberechtigten Opel eines 18-Jährigen, und es krachte. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf zirka 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. pol