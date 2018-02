Wegen Anlagebetrug angeklagt

Ein Coburger steht unter Verdacht, Anlagebetrug in großem Stil begangen zu haben. Gegen ihn, einen weiteren Haupttäter und zwei Beihelfer wurde jetzt beim Landgericht Hof Anklage erhoben durch die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen in Hof. Den beiden Haupttätern und ihren zwei Helfern wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hof vorgeworfen, "verschiedene Anleger mit dem Versprechen einer hoch lukrativen, aber absolut sicheren Anlage zur Übergabe erheblicher Geldbeträge veranlasst zu haben." Tatsächlich verwendeten die beiden Haupttäter die Gelder laut Anklage jedoch für den eigenen Lebensstil. Insgesamt soll auf diese Weise elf Geschädigten ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 1,9 Millionen Euro entstanden sein. Die beiden Haupttäter befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft. ct