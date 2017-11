Am Donnerstag, 16. November, findet von 17 bis 19.30 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Nürnberg, Richard-Wagner-Platz 5, eine Informationsveranstaltung für Eltern und Schüler statt. Ziel der Veranstaltung ist es, über die Wege nach der Mittleren Reife zu informieren und Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es finden Vorträge zu den Themen "Wie können Eltern die Berufswahl ihrer Kinder unterstützen" und "Eignungskriterien für Ausbildungen" statt. Zudem wird ein Bewerbungstraining angeboten, in dem die Schritte einer erfolgversprechenden Bewerbung erarbeitet werden.

Berufsberater und Berufspsychologen der Agentur für Arbeit Nürnberg sowie externe Experten der IHK, HWK, Fachoberschule (FOS), Bundespolizei, Landespolizei, Bundeswehr sowie des Hauptzollamts stehen für Beratungsgespräche zur Verfügung. Auch über alternative Anschlussmöglichkeiten wie ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) kann man sich informieren. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Nähere Infos gibt es im BiZ unter Telefon 0911/5292805. red