Wege des Glücks: Der andere Gottesdienst

Die Suche nach dem Glück ist so alt wie die Menschheit selbst. Auf Spurensuche nach "Wegen des Glücks" hat sich ein Team der

Pfarreiengemeinschaft Oberleichtersbach-Schondra gemacht. Der Lobpreis-Gottesdienst mit modernen Liedern findet am Sonntag, 19. November, um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Antonius in Weißenbach statt. sek