Ein bisschen Bauchgrummeln hatten große Teile des Gemeinderates Gerach bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2017. Grund war der, dass der ehemalige Kämmerer der VG Baunach Knall auf Fall die Verwaltungsgemeinschaft verließ, und seine Nachfolgerin Doris Müller, die zwar schon seit Jahrzehnten im Baunacher Rathaus wirkt, ein bisschen wie im Nebel herumstochern musste, um die richtigen Zahlen am richtigen Platz zu platzieren.

So war zunächst nicht ersichtlich, warum der Verwaltungshaushalt vom Jahr 2016 mit 1 514 000 Euro auf 1 647 900 Euro in diesem Jahr stieg. Erhöhte Personalausgaben, die binnen zwei Jahren von 362 587 Euro auf 401 700 Euro in diesem Jahr stiegen, waren eine Ursache, bedingt durch die Einstellung einer neuen Erzieherin für den Kindergarten und eines Bauhofmitarbeiters. Stark stieg auch die Umlage für die VG Baunach nach der Berechnung des "alten" Kämmerers von 133 105 Euro auf 160 969 Euro.

Der Schuldenstand der Gemeinde Gerach belief sich zum 1. Januar 2017 auf 471 675 Euro. Er sinkt zum Jahresende auf 430 820 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung bei derzeit 923 Einwohnern von 465,75 Euro, der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden liegt bei 514 Euro.

Sorge bereitet auch die Tatsache, dass im Finanzplanungsjahr 2018 erhebliche Ausgaben für Investitionen eingeplant sind, die aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde wohl nicht gleichzeitig in einem Haushaltsjahr getätigt werden können. So ist der Neu- und Anbau einer Feuerwehrgerätehalle mit geschätzten Kosten von 831 000 Euro beileibe noch nicht in trockenen Tüchern. Zur Erschließung des Baugebietes "Am Reckendorfer Weg" wurden Kosten in Höhe von 1 242 600 Euro vorgesehen, hier steht auch noch nicht fest, in welchen Haushaltsjahren diese anfallen werden.

Die Mittel zur Generalsanierung der Laimbachtalhalle wurden vorerst aus der Finanzplanung genommen, da dies in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht realisierbar sein wird. Der Radwegebau von Gerach nach Laimbach ist ebenfalls für das nächste Jahr vorgesehen - Ausgang ungewiss.



Neuverschuldung droht

Sollten die vorgesehenen Investitionen der künftigen Haushaltsjahre getätigt werden, werde sich die Verschuldung erheblich erhöhen. So müsste schon im nächsten Jahr ein Darlehen in Höhe von 800 000 Euro aufgenommen werden und die allgemeine Rücklage in Höhe von 465 200 Euro müsste ebenfalls aufgelöst werden. So sah die Kämmerin die Finanzlage in diesem Jahr noch als zufriedenstellend an, dies sei für das Jahr 2018 jedoch nicht mehr gewährleistet. Der Gemeinderat stimmte schweren Herzens dem Haushaltsplan für 2107 einstimmig zu, auch der Finanzplan für die Jahre bis 2020 wurde mit einer Gegenstimme abgesegnet.

In die Gänge kommt langsam die Einrichtung eines Jugendtreffs in einem Nebengebäude des Kindergartens. Architekt Rudi Hemmer erläuterte die Planung, die wegen der notwendigen Trennung von Kindergarten und Jugendtreff einen zusätzlichen separaten Eingang sowie einen zweiten Fluchtweg beinhaltet. Im Untergeschoss sollen zwei Toiletten entstehen, aus Platzersparnisgründen diskutierte der Gemeinderat den möglichen Verzicht auf eine Toilette, der noch mit dem Landratsamt abgestimmt werden soll. Im Obergeschoss würden zwei Gruppenräume entstehen, die geschätzten Kosten würden 65 000 Euro betragen, wovon 50 Prozent als Zuschuss zu erwarten sind.

In seinem Kurzbericht dankte Bürgermeister Gerhard Ellner (SPD) den Geracher Vereinen für die rege Unterstützung des Sommerferienprogramms.