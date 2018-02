Wechsel bei der Beratungsstelle der Kripo

Nach über 43 Jahren bei der Bayerischen Polizei beendete der Coburger Kriminalbeamte, Kriminalhauptkommissar Eugen Hügle, Ende Januar seinen Dienst. Hügle war seit fast zehn Jahren als kriminalpolizeilicher Fachberater der Kripo Coburg in der Region bekannt. Sein Nachfolger ist seit Anfang Februar Christian Wollinger (40).

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde erhielt Eugen Hügle vom Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Coburg, Kriminaldirektor Rainer Schmeußer, die Ruhestandsurkunde. Hügle verrichtete seinen Dienst bei der Coburger Kripo seit 2005 und übernahm 2008 als dritter Fachberater die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, die bereits 1984 bei der Kriminalpolizei eingerichtet worden war. Seither galt er in der Stadt Coburg sowie den Landkreisen Coburg, Lichtenfels und Kronach als kompetenter Ansprechpartner für Bürger, Gewerbetreibende und Behörden, wenn es um das Thema Sicherung des Eigentums und speziell den Einbruchschutz ging. Der "Herr der Schlösser und Schutzvorrichtungen" hielt sein Wissen in dem breitgefächerten Arbeitsbereich immer auf dem neuesten Stand. Er informierte im Laufe der Jahre in vielen persönlichen Gesprächen und Beratungen "Bauherren", Firmen und Behörden über die große Palette der Möglichkeiten an mechanischen und elektronischen Sicherungseinrichtungen und -maßnahmen. Auf das einzelne Objekt bezogene Sicherungsmaßnahmen tragen im Wesentlichen dazu bei, potenzielle Einbrecher außen vorzuhalten und abzuschrecken.

Unter Hügles Leitung fand auch der Umzug der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle vom Dienstgebäude der Coburger Polizei in der Neustadter Straße zum "Rittersteich-Schlösschen", Allee 3, statt. Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Kripo Coburg bietet eine produktneutrale, kompetente und kostenlose Beratung der Bürgerschaft zum Thema Einbruchs- und Diebstahlsschutz an. red