WBV fährt in den Frankenwald

Bei der Lehrfahrt der Waldbesitzerve reinigung Lichtenfels-Staffelstein am Freitag, 24. November, sind noch einige Plätze frei. Die Fahrt führt in den Frankenwald. Anmeldungen werden in der Geschäftsstelle telefonisch (09571/73563) bis Donnerstag, 23. November, entgegengenommen. red