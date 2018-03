Wasserwacht setzt auf den Nachwuchs

Auf ein erfolgreiches Jahr blickte die Wasserwacht-Ortsgruppe Kulmbach bei ihrer Hauptversammlung im BRK-Heim zurück. Vorsitzender Gerhard Spindler freute sich über die große Zahl an Kindern in den Schwimmkursen. Dadurch fanden sehr viele Kinder den Weg zur Wasserwacht. Erstmals wurde im vergangenen Jahr ein Schwimmkurs für Erwachsene durchgeführt. Die Resonanz mit 15 Teilnehmern war für die Ausbilder sehr erfreulich.

Im Bereich Breitenausbildung war die Prüfungsabnahme Jugendschwimmabzeichen sowie Frühschwimmabzeichen mit 141 Prüflingen sehr erfolgreich. Die 28 gut ausgebildeten Aktiven der Ortsgruppe unterstützen das hauptamtliche Personal der Stadtwerke im Hallenbad und Freibad im Bereich Wasserrettungsdienst und Sanitätsdienst. Ebenso betreut die Ortsgruppe zusammen mit anderen Ortsgruppen den Oberauhof im 14-tägigen Wechsel mit der DLRG.

Eine umfangreiche Sanitäts-Ausbildung absolvierten Emma-Jean Roth und Volker Effenberger. Ebenso erfolgreich und umfangreich war die Ausbildung von Fabio Hühnlein, der die Prüfung zum Junior-Wasserretter in Gold absolvierte sowie das Rettungsschwimmabzeichen in Gold erwarb. An 13 Jungmitglieder konnte Spindler die Urkunde "Junior-Erst-Helfer" überreichen.

Laut stellvertretender Jugendleiterin Ivonne Otto ist die Kinder- und Jugendgruppe zwischenzeitlich auf 75 Jungmitglieder in den verschiedenen Altersstufen angewachsen.

Der stellvertretende Technische Leiter Fabio Hühnlein blickte in seinem Tätigkeitsbericht auf ein erfolgreiches Jahr im Bereich interne Ausbildung zurück. In verschiedenen Ausbildungslehrgängen wurden folgende Scheine erfolgreich abgenommen: im Rahmen des Schwimmtrainings 16 Jugendschwimmabzeichen in Bronze und Silber; 20 Jugendschwimmabzeichen in Gold; im Rahmen der Rettungsschwimmausbildung 12 Rettungsschwimmabzeichen in Bronze und Silber. Ebenso erwarben 19 Jugendliche das Schnorchelabzeichen. Zehn Erwachsene nahmen an einem Erste-Hilfe-Kurs teil. red