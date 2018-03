Wasserschlauch an Waschanlage zerstört

Der Polizeiinspektion Hammelburg wurde mitgeteilt, dass bisher unbekannte Täter am Samstag, 24. Februar, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr, einen Wasserschlauch an der Waschanlage Cleanpark durchtrennt haben. Dies ist in der Vergangenheit bereits zweimal vorgekommen. Der entstandene Schaden beträgt ca. 350 Euro. Zeugen, die in dieser Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hammelburg unter Tel.: 09732/9060 zu melden. pol