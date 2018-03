"Basta - Wasser ist Lebensrecht" lautete der Titel des Familiengottesdienstes in der Pfarrkirche St. Michael in Zeil, bei dem das Wasser, ein Geschenk Gottes, im Mittelpunkt der Gedanken, Gebete und Lieder stand. Pfarrer Michael Erhart zeigte den Kindern zu Beginn auf einer großen Landkarte, wo das Land Indien ist. Er machte deutlich, dass das Hilfswerk Misereor dort den Menschen hilft, an sauberes Trinkwasser zu kommen.

Der Seelsorger und Mitglieder des Familiengottesdienst-Teams erzählten von den Lebensbedingungen der Menschen in dem Land. Sie vermittelten, dass Wasser ein Geschenk Gottes ist und allen Menschen zur Verfügung stehen sollte. An einem Beispiel machten sie deutlich, dass dort, wo Menschen zwei Stunden zu Fuß unterwegs sein mussten, um Wasser zu holen, diese heute nur wenige Minuten laufen müssen, weil Misereor ihnen den Bau eines Brunnens finanzierte. Pfarrer Erhart, der die Kinder mit einbezog, machte deutlich, dass Wasser kostbar und ein Menschenrecht ist. HB