Wassenbombenwürfe an die Hausfassade

In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurde die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Bühlwiese von einem unbekannten Täter beschädigt. Dieser warf mehrere "Wasserbomben" mit einer unbekannten farbigen Flüssigkeit an die Außenwand dieses Anwesens. Dem Hausbesitzer entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310 entgegen. pol