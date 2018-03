Was wollte der Dieb mit dem Krötenwanderung-Schild?

Zwei Verkehrszeichen mit dem Hinweis auf eine Krötenwanderung hat ein zunächst Unbekannter am Mittwoch um kurz vor Mitternacht in der Karl-Türk-Straße gestohlen. Der Langfinger schraubte die zwei Verkehrsschilder, die auf die Krötenwanderung am Wolfgangsee hinwiesen, von einem Standrohr ab und nahm diese mit. Ein aufmerksamer Zeuge rief daraufhin die Polizei. Die Ordnungshüter konnten den Langfinger auf einer Feier in der benachbarten Gartenanlage ausfindig machen.

Dieser räumte den Diebstahl sofort ein. Im Beisein der Coburger Polizisten schraubte er schließlich die Schilder wieder dort an, wo er sie zuvor geklaut hatte. Offensichtlich hatte der kurz zuvor getrunkene Alkohol den 19-Jährigen enthemmt, berichtet die Polizei. Der Mann hatte einen Promillewert von 0,8. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen den Coburger wegen Diebstahls. red