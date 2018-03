Was wird aus der Coburger Sommeroperette?

Im November letzten Jahres hatte diese Zeitung vom Ende der Coburger Sommeroperette im Coburger Land erfahren. Fast 25 Jahre lang hatte der Verein auf der Waldbühne Heldritt durchaus beachtliches Freilufttheater produziert, hatte sich von der gemischten Veranstaltung aus Laien- und Profi-Darstellern zwischendurch sogar zu weitgehend professionellem Spiel mit Beachtung über die Region hinaus hochgeschwungen. Bis zu 8000 Besucher fuhren in den besten Zeiten im Sommer nach Heldritt. Jetzt sei es Zeit für Veränderung, man wolle nun Bad Staffelsteiner See-Festspiele aufbauen, sagte die Vereinsvorsitzende Adelheid Frankenberger dieser Zeitung.

Bezeichnend war bei dieser Veröffentlichung - die Nichtreaktion auf sämtlichen Ebenen in der Region. Weinte keiner dieser Institution eine Träne nach? Offensichtlich nicht, obwohl diese Entwicklung mindestens für Bad Rodach und den Landkreis Coburg auch wirtschaftliche und touristische Bedeutung hat.

Schon seit Jahren war vielen bekannt, dass die Coburger Sommeroperette finanzielle Probleme hatte. Die habe sie schon nach dem Tod von Gründungsintendant Klaus Lapins übernommen, beklagte Frankenberger vielfach. Aber zur Konsolidierung scheint es nicht gekommen zu sein. Was bisher immer noch unter Interna lief, solange die Festspiele äußerlich korrekt abliefen, erhält jetzt eine neue Dimension, nachdem sich einer der immer wieder in Heldritt agierenden Künstler wütend an die Öffentlichkeit gewandt hat. Endlich, muss man mittlerweile sagen. Denn dass der Verein Coburger Sommeroperette bei vielen vieles schuldig blieb, wurde seit langem vermutet. Klaus J. Frankl, Schauspieler und früherer Dramaturg am Landestheater, der 2016 "Der fidele Bauer" für die Sommeroperette auf die Waldbühne brachte, hat seine Gage mittlerweile eingeklagt, so wie mancher andere auch. Doch seit der Spielzeit 2016 sei nur ein Bruchteil der vereinbarten Honorare und der Rechnungen bezahlt worden, meist nur nach juristischem Druck, so Frankl.

Auch wenn Adelheid Frankenberger und ihr Stellvertreter Winfried Höllein darauf verweisen, dass im Herbst dieses Jahres nach dem Ende der Jubiläumsspiele - produziert werden soll "Die Fledermaus" von Johann Strauss im neuen Ambiente auf der Seebühne Staffelstein - bezahlt würde, ist die Geduld vieler am Ende.

Denn hinzu kommt, dass Adelheid Frankenberger mit ihrem Führungsstil und ihrem autarken Gebaren schon seit Jahren aufs Heftigste kritisiert wird und es zu Zerwürfnissen aller Art kam. Bernhard Maxara, Mitbegründer der Sommeroperette und immer wieder helfende Hand, sowie seine Frau Elfriede sind nur zwei der vielen durchaus wütenden Stimmen. Profilneurose, Größenwahn, Unfähigkeit, Beratungsresistenz lauten nur einige der Urteile, welche unter anderen die Maxaras Adelheid Frankenberger bescheinigen. Zu fragen ist hier auch, wo die anderen Vereinsmitglieder sind? Oder sind in diesem Verein nur noch zwei Mitglieder maßgeblich? Das hätte auch eine vereinsrechtliche Dimension.

Für den heutigen Dienstag ist zur Pressekonferenz in Bad Staffelstein mit Bürgermeister Jürgen Kohmann eingeladen. Dabei sollen nun die neuen "Seefestspiele Bad Staffelstein" offiziell vorgestellt werden. Bereits mit der Einladung wird auch eine Operetten-Gala mit Camilla Nylund und Andreas Schager angekündigt, der - damals noch unbekannt - in Heldritt für riesige Begeisterung und Herzschmerz sorgte und mittlerweile in Bayreuth und international als Wagner-Tenor reüssiert. Kommt damit der große Befreiungsschlag?

Ein Urteil über die Coburger Sommeroperette aus gesellschaftlicher Sicht zu fällen, ist nicht einfach. Sie war eine erstaunliche Vereinigung von Theaterenthusiasten, die in theaterarmer Zeit leichte, aber nicht seichte Operettenunterhaltung im Coburger Raum bieten wollte, gegründet von Profis, die ausdrücklich auch den vielen Semiprofessionellen in der Region sowie Nachwuchskräften und theaterbegeisterten Laien eine Anlaufstelle sein wollten. Über zwei Jahrzehnte schöpfte sie vor allem aus ehrenamtlichem Engagement. Das aber rechtfertigt nicht alles.