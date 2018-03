red



Auch in diesem Jahr wird der Internationale Weltfrauentag am 8. März wieder mit einem großen Programm verschiedenster Organisationen in Bamberg gefeiert. Die Aktionswochen stellen Frauen als Künstlerinnen, Kreative, Aktivistinnen, Entscheiderinnen, Politikerinnen und in vielen weiteren Rollen in den Vordergrund. Sie sind aber auch ein Fest, das die Errungenschaften der Frauenbewegungen feiert. Eingeladen sind alle - nicht nur Frauen, heißt es in der Mitteilung.Die Gleichstellungsstelle der Stadt Bamberg beteiligt sich gemeinsam mit dem E.T.A.-Hoffmann-Theater mit einem großen Benefizkonzert der Extraklasse mit Irene Mittermaier und Knut König am diesjährigen Programm: "Was wäre das Universum ohne Frau?" lautet am 20. März um 19.30 Uhr im Großen Haus des Theaters die Frage. Die Chansonette und der Pianist geben darauf mit unterhaltsamen Geschichten des weiblichen Universums lustige, aber auch nachdenkliche Antworten. Karten für das Benefizkonzert sind an der Theaterkasse oder online unter www.theater.bamberg.de erhältlich. Der gesamte Erlös fließt in das Frauenhaus Bamberg. Der Internationale Weltfrauentag 2018 steht in diesem Jahr auch im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums des Frauenwahlrechts.