Was tun bei Krampfadern?

Zu einem Vortrag zum Thema "Krampfaderbehandlung - wann und wie?" lädt die Helios-Frankenwaldklinik Kronach am Montag, 20. November, um 18.30 Uhr alle

Interessierten ein. Der Informationsabend im Rahmen der "Patientenakademie Kronach - Informationsvorträge für Patienten und Interessierte" findet im Veranstaltungsraum der Klinik in Kronach, 4. Stock, statt. Referent ist Dr. Eike Dedow, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin. Krampfadern (oder Varizen) sind kranke oberflächliche Venen. Durch meist veranlagungsbedingte Venenwandschwächen und äußere Faktoren wie langes Sitzen oder Stehen, Heben schwerer Lasten, können sich die oberflächlichen Venen erweitern, bis die Klappen nicht mehr schließen. So kommt es zum Blutrückstau in die Venen unter der Haut. Die Möglichkeiten der Behandlung mit Kompression und durch die modernen Operationsverfahren stehen im Mittelpunkt der Präsentation. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der VHS Kronach durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red