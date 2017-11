Was steckt wirklich drin?

Der Awo-Bürgertreff Ebersdorf lädt am Donnerstag, 16. November, um 16 Uhr zu einem Vortrag über die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln ein. Auf Verpackungen findet man unter den Zutaten verschiedene Bezeichnungen, zum Beispiel E-Nummern, Säuerungsmittel, Zusatzstoffe oder sonstige Abkürzungen. Doch was bedeutet all das und welche Auswirkungen haben diese Stoffe auf den Körper? Ernährungsberaterin Ulrike Umlauft klärt über die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln auf. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 09562/4037283 oder im Awo-Bürgertreff Ebersdorf (Frohnlacher Straße 31). Anmeldeschluss ist am 15. November. red