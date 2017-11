Was sind Führungsqualitäten?

Ein Vortrag zu Parallelen zwischen Führungsqualitäten und -anforderungen in der Wirtschaft und im Umgang mit Hunden findet am Dienstag, 14. November, in der Volkshochschule Bad Kissingen, Zimmer 1, statt. Was Biologen, Psychologen und Wirtschaftswissenschaftler darunter verstehen wird Thema des Vortrages sein. Beginn ist um 19 Uhr. Im Anschluss findet eine Frage- und Diskussionsrunde statt. Eine Voranmeldung bis spätestens Freitag, 10. November, bei der Volkshochschule, Maxstr. 20 a, ist erforderlich. sek