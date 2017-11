Was sich hinter Live Music Now verbirgt

Live Music Now ist eine Initiative, die Lord Yehudi Menuhin 1977 in England ins Leben rief, um Musik "live" zu Menschen zu bringen, die aufgrund ihrer Lebensumstände nicht ins Konzert gehen können. Zugleich wollte er junge, besonders qualifizierte Musiker in ihrer künstlerischen und menschlichen Entwicklung fördern. Live Music Now Franken wurde 1997 in Werneck bei Schweinfurt gegründet. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, die Künstler erhalten eine aus Spenden finanzierte Zuwendung.