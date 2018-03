Was regt sich im Teich?

red



Die BN-Kreisgruppe führt im Rahmen des vom Bayerischen Naturschutzfonds geförderten Umweltbildungsprojektes "Netzwerk Mensch für Kröte, Frosch & Co." Exkursionen zu Laichgewässern von Amphibien durch. Erzieher, Lehrer oder Gruppenleiter sowie Interessierte jeden Alters können unter Leitung von Ulf Zeidler, Fritz Mährlein, Elisabeth Assmann den Lebensraum und die Lebensweise von Amphibien kennenlernen. Termin ist am Samstag, 24. März. Treffpunkt ist am Bleichrasen, es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Anmeldungen unter bn-badkissingen@gmx.de oder Tel.: 0160/ 5062177.