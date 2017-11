Was muss ein Vorsitzender tun?

sek



Die Wahl ist vorbei, nun bin ich Vereinsvorsitzender. Doch was genau muss ich eigentlich tun? Wofür bin ich verantwortlich, wie sieht es mit der Haftung aus? Um all diese Fragen und viele mehr zu beantworten, bietet der Nordbayerische Musikbund (NBMB) erstmals eine "Starthilfe" für Vereinsvorsitzende und solche, die es werden wollen, an. Der neue Lehrgang "Starthilfe für Vereinsvorsitzende" findet am Samstag, 16. Dezember, von 9.30 bis 16.30 Uhr in Schwabach bei Nürnberg statt. Weitere Infos und Anmeldung unter www.nbmb-online.de