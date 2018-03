Was man als Hundehalter wissen muss

"Erst der Kurs und dann der Hund" lautet der Titel des bundesweiten Kombi-Seminars für künftige Hundehalter, das bereits zum zweiten Mal erfolgreich in der VHS Herzogenaurach angeboten wird. Der Kurs umfasst insgesamt vier Theorieabende, jeweils donnerstags von 19.45 bis 21.15 Uhr in der VHS Herzogenaurach, kombiniert mit einem abschließenden Praxisunterricht im Tierheim Erlangen.

Neben umfassenden Grundkenntnissen zur Hundehaltung erhalten die Seminarteilnehmer über das Kennenlernen und Führen verschiedener Tierheimhunde an der Leine einen ersten hautnahen Einblick im Umgang mit Hunden. Ziel des Seminars ist es, angehende und interessierte Hundehalter bei der Wahl eines optimalen Hundes zu unterstützen und ihnen so einen verständnisvollen Umgang mit dem Vierbeiner zu ermöglichen.

Das Seminar beginnt am Donnerstag, 12. April. Kursleiter ist Christian Engelmann. Anmeldungen sind möglich bei der VHS Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/901320 oder per E-mail an vhs@herzogenaurach.de. red



