Was geschieht mit dem Schüttbau?

Die Hofheimer CSU bietet eine Führung mit Diskussion im Schüttbau in Rügheim an. Der Hintergrund ist, wie aus einer Mitteilung des Ortsverbands hervorgeht, eine mögliche Änderung der Organisation für das Tagungs- und Kulturzentrum des Bezirks Unterfranken.

Der Schüttbau im Hofheimer Stadtteil Rügheim befindet sich im Eigentum der Stadt Hofheim. Das markante Gebäude im Ortskern neben der Kirche war in den 1990er Jahren als Tagungs- und Kulturzentrum hergerichtet worden.

Anschließend fand eine langfristige Vermietung an den Bezirk Unterfranken statt. Der Mietvertrag läuft laut CSU-Angaben nun im Oktober 2019 aus und wird vermutlich nicht verlängert, so dass die Stadt Hofheim künftig voll für den Schüttbau verantwortlich sein wird.

Aus diesem Grund hat die CSU Hofheim über deren Vorsitzenden Andreas Dellert eine Reihe von Mandatsträgern eingeladen, um über dieses und andere Themen zu diskutieren. Ihr Kommen haben bereits Bezirksrat und Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld, Thomas Habermann, Landtagsabgeordneter Steffen Vogel, Haßberge-Landrat Wilhelm Schneider und der Hofheimer Bürgermeister Wolfgang Borst zugesagt.

Die Veranstaltung findet am Montag, 26. Februar, um 19.30 Uhr mit einer Führung durch den Schüttbau statt. Die Leitung hat Barbara Goschenhofer, die Vorsitzende des Kulturvereins in Rügheim. Der Treffpunkt ist der Eingangsbereich des Schüttbaus (Lange Pfalzgasse 3).



Einladung und Anmeldung

Die Hofheimer CSU lädt zu dieser Besichtigung die interessierte Bevölkerung ein. Der Ortsverband bittet um eine formlose

Anmeldung bis 22. Februar unter Telefon 09523/92350 (Steuerberatungsgesellschaft Just) oder per Mail an: michaela.just @just-partner.com. red