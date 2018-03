Was es über Demenz zu wissen gibt

Im April beginnt wieder eine Schulung für Angehörige von Demenzerkrankten im Awo-Treff. Betroffene bekommen hier Informationen rund um das Krankheitsbild Demenz und erhalten praktische Hilfen für den Umgang und die Kommunikation mit den Erkrankten. Die an Demenz-Erkrankten werden während der Schulung von ausgebildeten Helferinnen der Fachstelle beschäftigt, aktiviert und betreut. Hier können die Patienten erste Erfahrungen mit einer Fremdbetreuung sammeln.

Erster Termin ist Freitag, 6. April, 17 Uhr. Die Kosten trägt in der Regel die Pflegekasse des Betroffenen. Anmeldungen bitte unter Telefon 09561/5126333 oder per E-Mail: awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de. Bitte bei der Anmeldung angeben, ob die/der an Demenz Erkrankte betreut werden soll oder nicht.