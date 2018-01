Was Bauherren interessiert

Am 27. und 28. Januar heißt es in Bamberg wieder "nachhaltig Bauen und Sanieren, Klima, Energie und Sicherheit". Denn unter diesem Sonderthema findet in der Brose-Arena die 16. Immobilienmesse Franken statt. Knapp 200 Aussteller bieten den Besuchern ein etabliertes Fachforum rund um das Thema Immobilie.

Ziel der Immobilienmesse Franken ist es, Immobilienbesitzern, Kapitalanlegern und angehenden Bauherren ein Wegweiser und eine richtungsweisende Hilfe zwischen Energieeffizienz und altersgerechtem Wohnen, zwischen Klimafreundlichkeit und aktuellen Sicherheitsstandards zu sein. Das vielseitige Vortragsprogramm im Betongold-Vortragsforum im Erdgeschoss rechts neben dem Messeeingang und im Oddset-Business-Lounge-Vortragsforum im Obergeschoss der Arena rundet das Gesamtangebot der Immobilienmesse Franken ab.

An beiden Tagen finden zahlreiche Fachvorträge, unter anderem zu den Themen energieeffizientes Bauen und Sanieren, gesundes Bauen, Auswirkungen von Modernisierungsmaßnahmen auf die Miete, Baufinanzierung und dem Immobilienmarkt Bamberg in der Metropolregion, statt.

Die Immobilienmesse Franken hat sich laut Veranstalter im Laufe der Jahre zu einer der größten bayerischen Informationsplattformen entwickelt und das Vertrauen von jährlich weit über 7000 Besuchern gewonnen. Durch das große Informationsangebot sei die Messe unverwechselbar und somit unverzichtbar für alle Bauwilligen und Haus- und Wohnungsbesitzer.

Die Entscheidung, den Traum vom Eigenheim wahr zu machen, wirft viele Fragen auf. Oftmals gestaltet es sich schwierig, den Überblick über verschiedene Wohnformen und die zahlreichen Möglichkeiten, die sich dem Interessenten bieten, zu behalten. Denn das persönliche Traumhaus ist weit mehr als nur ein Wohn(t)raum - es soll ein Ausdruck der Persönlichkeit sein und kann sich somit sehr individuell gestalten. Die Immobilienmesse Franken soll Raum bieten, sich über verschiedene Optionen zu informieren und einen fundierten Einblick ins Thema Immobilie zu gewinnen. Auch wer bereits eine Immobilie besitzt, kann sich über Möglichkeiten der Verwaltung, Vermietung, Modernisierung oder des Verkaufs kompetent beraten lassen.

In der großen Haupthalle der Arena, dem eigentlichen Teil der Immobilienmesse, stehen dem Besucher verschiedene Anbieter wie Makler, Bauträger, Projektentwickler, Fertighaushersteller, Baustoffhändler, Banken, Bausparkassen, Baufinanzierer, Immobilienberater, Hausverwalter, Gutachter, Architekten und Verbände für beratende Gespräche zur Verfügung.



Von Photovoltaik bis Holzbau

Die Aussteller in den angrenzenden Foyers informieren über das Sonderthema "Nachhaltig Bauen und Sanieren, Klima, Energie und Sicherheit". Dazu zählen die Schwerpunkte Mauertrockenlegung, Photovoltaik, Sonnen- und Windenergie, Sicherheit in den eigenen vier Wänden, Küchensanierung, Fenster, Türen, Wintergärten, verschiedene Heizsysteme, Dachdeckung, Holzbau, Stukkateur- und Malerarbeiten, Fliesenhandel und vieles mehr. Gut 200 Firmen an über 150 Ständen freuen sich auf die Besucher. Wegen der großen Nachfrage nach Standplätzen wurden bereits in den vergangen Jahren zusätzliche Flächen auf den Treppenplateaus und im Außenbereich geschaffen.

Ab diesem Jahr wird außerdem die Oddset-Business-Lounge im ersten Stock der Brose-Arena als zusätzliche Messehalle eröffnet und bietet bis zu 30 weiteren Ausstellern eine neue Präsentationsmöglichkeit, berichten die Veranstalter. red