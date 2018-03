Was an den Stillen Tagen zu beachten ist

Das Ordnungsamt der Stadt Coburg weist auf Einschränkungen bei öffentlichen Veranstaltungen an den kommenden Feiertagen hin. Heute, Gründonnerstag, sind von 2 bis 24 Uhr öffentliche Tanzvergnügen, alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende Charakter gewahrt ist, sowie die Öffnung und der Betrieb von Spielhallen verboten. Am Karfreitag, 30. März, sind von 0 bis 24 Uhr die Veranstaltung sportlicher und turnerischer Wettkämpfe, auch außerhalb der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes, die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügen, alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende Charakter gewahrt ist, musikalische Darbietungen jeder Art in Räumen mit Schankbetrieb sowie die Öffnung und der Betrieb von Spielhallen und Sporthallen verboten. Am Karsamstag, 31. März, sind von 0 bis 24 Uhr Tanzvergnügen und alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen sowie die Öffnung und der Betrieb von Spielhallen verboten.

Während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes (in Coburg von 7 bis 11 Uhr) sind alle vermeidbaren lärmerzeugenden Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu gottesdienstähnlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden, die den Gottesdienst stören könnten, verboten. Auskünfte erteilt Sandra Stirn vom Ordnungsamt (Telefon 09561/89-1322). red