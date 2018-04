Die Pfarrei St. Petrus in Ketten Burkardroth veranstaltet am Mittwoch, 11. April, ein Frauenfrühstück zum Thema "Warum es manchmal kracht und blitzt ... wenn Zwischenmenschliches zum Problem wird". Beginn ist um 9 Uhr im Pfarrheim. Referentin ist Gabriela Amon, Gestaltpädagogin und Krankenhausseelsorgerin am Elisabeth-Krankenhaus. Anmeldungen sind noch umgehend bis spätestens Montag, 9. April, im Pfarrbüro, Tel.: 09734/620 erforderlich. sek