Wartenfels erwartet den Erzbischof

Ein großes kirchliches Ereignis, die 150-jährige Weihe des Gotteshauses Sankt Bartholomäus in Wartenfels, wirft seine Schatten voraus. Die Verantwortlichen der rührigen Pfarrei Wartenfels haben vom 3. bis zum 10. September ein achttägiges Programm aufgelegt. Höhepunkt ist der Festgottesdienst am Sonntag, 10. September, um 10 Uhr mit dem Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. Anschließend sind alle zur Begegnung mit Schick auf dem Kirchplatz eingeladen. Und um 12 Uhr überträgt der Bayerische Rundfunk das Glockenläuten landesweit im Rundfunk.

Die Feierlichkeiten beginnen bereits am kommenden Sonntag, 3. September, um 19 Uhr mit einem Geistlichen Konzert anlässlich der 150-Jahr-Feier in der Pfarrkirche. Mitwirkende sind der Gesangverein 1896 Fölschnitz, der Gesangverein Liederhort Ludwigschorgast, der Gesangverein Rothwind/Fassoldshof und der Männergesangverein Wartenfels/Schwand. Alle vier Chöre stehen unter der Leitung des Elbersreuther Dirigenten Alexander Thern. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.

Die Veranstaltungsreihe setzt sich am Donnerstag, 7. September, um 18.30 Uhr mit einem Gedenkgottesdienst für alle verstorbenen Pfarrer und Wohltäter der Wartenfelser Kirche fort. Dem schließt sich eine Lichterprozession durch Wartenfels an. Am Freitag, 8. September, folgt wiederum um 18.30 Uhr ein Dankgottesdienst für die Gemeinde, dessen musikalische Gestaltung durch die Kirchenband von St. Michael Stadtsteinach erfolgt.

"In der Zeit vom 3. bis zum 17. September werden die Sankt-Bartholomäus-Pfarrkirche und die Traischelkapelle - das Wahrzeichen von Wartenfels am Berg gegenüber - allabendlich illuminiert", geben Kirchenpfleger Robert Göcking und sein Stellvertreter Raimund Grass im Gespräch mit unserer Zeitung bekannt. Sicherlich ein triftiger Grund auch für so manchen Auswärtigen dem kleinen Ort gleich hinter der Fränkischen Linie einmal einen Besuch abzustatten. Es ist zum 150-jährigen Kirchweihjubiläum auch von Stephan Melzer und Friedberth Schramm eine Festschrift über die Geschichte der Kirche und Pfarrei Wartenfels erstellt worden, die ab dem 3. September im Gotteshaus zu haben ist.

Aus den Festtagen ragt aber zweifelsohne der Festsonntag, 10. September, heraus. Um 9.30 Uhr wird der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick am Gasthof Berghof empfangen, und um 9.45 Uhr startet die Kirchenparade mit dem Musikverein Wartenfels sowie Fahnenanordnungen der heimischen Vereine, Verbände und Organisationen zur Pfarrkirche. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr.

Nach der Rundfunkübertragung des Läutens der Glocken des Wartenfelser Gotteshauses ist um 13 Uhr Mittagessen der geladenen Gäste im Gasthof Berghof. Und um 19 Uhr folgend der Schlusssegen und das Te Deum.