Wartehäuschen im Visier

Zügig und harmonisch verlief die Bau- und Umweltausschusssitzung der Gemeinde Weißenbrunn am Montag im Rathaus. Der Sitzung war eine Ortsbegehung vor allem wegen des Feuerwehrhauses Thonberg und der beiden in Mitleidenschaft gezogenen Buswartehäuschen an der B 85 in Höhe der Einfahrt nach Thonberg vorangegangen.

Bürgermeister Egon Herrmann (SPD) fasste die Situation nochmals zusammen und befand, beide Wartehäuschen können so nicht länger bestehen. Das Buswartehäuschen am Ortseingang sei besonders marode. Die Räte waren sich einig, eine Ausschreibung zu starten. Die beiden Häuschen sollen an das schon bereits in der Sachspfeife bestehende Wartehäuschen angepasst werden und somit transparent mit gelben Metallrahmen ausgestattet sein.

Einen Bauantrag von Michael Gödel, Weißenbrunn, auf Garagenanbau an ein bestehendes Wohnhaus wurde gemeindliches Einvernehmen erteilt. Gemeinderat Manfred Sünkel (SPD), der auch Kommandant der Feuerwehr Thonberg ist, regte an, das Feuerwehrhaus in Thonberg etwas zu restaurieren. Es sei kein schöner Anblick, wenn im kommenden Jahr Jubiläum gefeiert werde und dabei der Festzug am nicht so ansehnlichen Feuerwehrgerätehaus vorbeimarschieren würde. "Es muss hergerichtet werden", meinte Sünkel. Der Bürgermeister bat darum, diesen Punkt nicht öffentlich zu behandeln, womit Einverständnis im Gremium bestand. eh