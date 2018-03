War hat den großen Aschenbecher geklaut?

Ob ein Kettenraucher der Täter ist, sei dahingestellt, Fakt ist indessen, dass in der Nacht auf Donnerstag ein Abfalleimer mit Aschenbehälter entwendet wurde. Wie die Polizei mitteilt, stand der große Aschenbecher vor einer Gaststätte in der Sonnenstraße für die Gäste, welche zum Rauchen nach draußen gehen. Am Donnerstag stellte der Betreiber der Gaststätte fest, dass der Mülleimer spurlos verschwunden war. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060. pol