Wann hat der Wertstoffhof geöffnet?

Die Landkreisverwaltung weist darauf hin, dass für das Wertstoffzentrum in Lichtenfels in der Krappenrother Straße von April bis einschließlich November folgende Öffnungszeiten gelten: Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr, Samstag von 7 bis 16 Uhr. Der Wertstoffhof in Bad Staffelstein ist vom 1. April bis 31. Oktober wie folgt geöffnet: Mittwoch, 16 bis 18 Uhr, Freitag, 13 bis 17 Uhr, Samstag, 10 bis 14 Uhr. Die genauen Standorte sowie die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe stehen auch im Geoportal des Landkreises unter www.vianovis.net/lkr-lichtenfels