Wanderungen und noch mehr für jeden

Kürzlich haben sich Freunde aus der thüringischen Glasbläserstadt Lauscha und der Nachbar- und Partnerstadt Sonneberg sowie den fränkischen Städten Lichtenfels und Neustadt zu einer Interessengemeinschaft "Fränkisch-Thüringischer Freundeskreis" zusammengefunden. Zweck dieses Freundeskreises ist es, aktive, nette, aufgeschlossene und weltoffene Menschen jeden Alters aus der fränkisch-thüringischen Region dafür zu gewinnen, um gemeinsam Wanderungen, Wanderfahrten, Städtefahrten zu unternehmen und auch kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Darüber hinaus sollen auch persönliche Beziehungen zwischen den Menschen aus Franken (Bayern) und Thüringen geknüpft, gefördert und gepflegt werden.

Zu allen Veranstaltungen sind Gäste immer willkommen. Es besteht allerdings kein Versicherungsschutz. Jeder Teilnehmer handelt eigenverantwortlich. Schadensersatzansprüche gegenüber dem Freundeskreis können nicht gestellt werden, lautet ein Hinweis. Der Grund: Der Fränkisch-Thüringische Freundeskreis ist nur eine Interessengemeinschaft und kein Verein. Daher besteht auch keine Vereinsbindung.



Monatlich wird gewandert

Für das Jahr 2018 sind monatliche Seniorenwanderungen (auch Jüngere können selbstverständlich daran teilnehmen) geplant, die grundsätzlich jeden ersten Mittwoch im Monat stattfinden, in Ausnahmefällen an anderen Tagen. Zusätzlich werden von April bis Oktober auch Ganztageswanderungen, Zugwanderfahrten, Besichtigungen und anderes angeboten. Bereits fest terminiert ist am 4. August 2018 eine Zugwanderfahrt nach Zeil am Main (Altstadtweinfest) und eine Ganztageswanderung auf dem Godeweg am 25. August 2018 bei Jesserndorf (Heilsteine). Die Termine der weiteren Ganztageswanderungen oder Wanderfahrten sowie die Detailausschreibungen werden zu gegebener Zeit über die Medien rechtzeitig bekannt gegeben. Ansprechpartner sind die im Veranstaltungsplan jeweils genannten Personen. Die ersten Seniorenwanderungen finden am Mittwoch, 3. Januar 2018 (Ansprechpartner Dieter Seyfarth, Telefon 09568/ 6597), am 7. Februar (Heinz Kirchner, Telefon 036702/20255), am 7. März (Anne Tischer, Telefon 09568/ 3001086) und am 4. April (Siegfried Vetter, Telefon 09568/1255) statt. sey