Wanderungen beim Rhönklub

Der Rhönklub- Zweigverein Wildflecken bietet in nächster Zeit zwei Wanderungen an. Die erste führt am Sonntag, 12. November, zur Kirmes nach Oberbach. Abmarsch ist um 13 Uhr an der Dorflinde. Wanderführer ist Ottmar Bohn. Die zweite Tour am Dienstag, 14. November, gestaltet sich als "Altortrunde" durch Wildflecken. Sie wird organisiert von der Marktgemeinde Wildflecken und dem Konversionsmanagement des Landkreises Bad Kissingen. Anschließend ist eine Einkehr im Sportheim Wildflecken geplant. Treffpunkt für diese Wanderung ist um 14 Uhr an der Dorflinde. sek