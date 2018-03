Wanderungen auf dem Rehberg-Weg

Zu zwei geführten Wanderungen auf dem Frankenwaldsteigla "Rehberg-Weg" lädt der Tourismus- & Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach ein. Robert Hirschmann vermittelt unterwegs viel Wissenswertes über Natur, Geschichte, Tradition und Kultur in der Region. Und damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, besteht auf halber Strecke die Möglichkeit zur Einkehr. Die Touren finden am Samstag, 21. April, und Samstag, 20. Oktober, jeweils um 14 Uhr statt. Die Wanderungen dauern ungefähr dreieinhalb Stunden. Treffpunkt ist an der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach, Sutte 2. Anmeldung in der Tourist-Information, Buchbindergasse 5, Telefon 09221/95880. red