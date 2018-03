Wanderung zur Ebersburg

Ziel der Wan derung beim Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau am Sonntag, 25. März, ist die Ebersburg. Die Teilnehmer treffen sich um 9.30 Uhr am Busbahnhof, in Fahrgemeinschaften geht es weiter nach Gersfeld. Von hier führt die Tour über Maiersbach und den Wachtküppel zur Ruine. Die sportliche Wanderung hat eine Länge von 17 Kilometern. sek