Wanderung verschoben

Aufgrund der schlechten Wetterprognosen- hat der Beagle-Treff seine für Sonntag geplante Wanderung um eine Woche verschoben. Diese findet nun am Sonntag, 19. November, statt. Treffpunkt ist das Eisenacher Haus am Ellenbogen um 13 Uhr (Frankenheimer Str. 38, Erbenhausen). Auf dem Gipfel des Ellenbogen wurde "Noah's Segel", eine Aussichtsplattform, neu geschaffen, vom Hotel Eisenacher Haus nur wenige Meter entfernt. Auf der Wanderung kommen die Teilnehmer am Thüringer Haus vorbei. Das nächste Beagle-Treffen ist dann am Sonntag, 3. Dezember, zur Weihnachtsfeier im Hotel Krone in Simmershausen bei Hilders. red