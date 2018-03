Wanderung und Marathon

Die Wanderfreunde laden zur 49. IVV-Volkswanderung mit Marathon am Samstag, 7., und Sonntag, 8.April, ein. Die SPD-Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld hat die Schirmherrschaft übernommen.



Los geht es an der Turnhalle

Start und Ziel sind an der Turnhalle. Die Wanderstrecken sind sechs bis 20 Kilometer lang. 42 Kilometer beträgt die Marathonstrecke.

Startzeiten sind am Samstag, 7. April, nur für den Marathon von 6 bis 8.30 Uhr und für die Wanderstrecken von 7 bis 13 Uhr. Am Sonntag wird nur Wandern angeboten, und zwar von 7 bis 11 Uhr. Für erfolgreiche Teilnehmer am Marathon wurde ein Schuh-Aufnäher entworfen und gewählt. Die sechs stärksten vorangemeldeten Gruppen erhalten einen Pokal. Die Pokalverleihung ist am Sonntag um 11 Uhr.

Einzel- und Gruppenmeldungen nimmt Karin Dreilich, Waldstraße 32, 96271 Grub am Forst, Telefon 0152/05497826, entgegen. Weitere Auskünfte gibt es bei Wolfgang Dreilich unter der Telefonnummer 09561/26471. Auskunft für den Marathon erteilen Anke und Thomas Förtsch unter den Telefonnummern 09566/1564 oder 0160/8368184 oder per E-Mail: anke.foertsch@arcor.de. red