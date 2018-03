Wanderung und Gottesdienstbesuch

Der Rhönklub-Zweigverein Münnerstadt führt am Montag, 2. April, seine Wanderung nach Maria Bildhausen durch.Treffpunkt ist um 8 Uhr am Fitnesscenter an der Zehntstraße. Um 10 Uhr steht der Besuch des Gottesdienstes in Maria Bildhausen an. Danach sind Frühschoppen und Mittagessen in der Gastwirtschaft geplant. Nach der Stärkung geht es zurück nach Münnerstadt. Die Wanderstrecke beträgt 18 Kilometer. Teilnehmen können alle, die gerne wandern. sek