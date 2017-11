Wanderung über den Karlsteig nach Loffeld

Der Kur- und Tourismus-Service veranstaltet am morgigen Freitag um 13 Uhr eine geführte Wanderung mit geselliger Einkehr. Gelaufen wird folgende, etwa neun Kilometer lange Wanderstrecke mit mittlerem Schwierigkeitsgrad: Bad Staffelstein - Karlsteig - Löwental - Rundweg nach Loffeld - Bad Staffelstein. Treffpunkt ist am Stadtturm in der Bamberger Straße. Für Gästekarteninhaber ist die Wanderung kostenfrei. red