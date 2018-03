Wanderung des Beagle-Treffs

Kurzentschlossen plant der Beagle-Treff für Sonntag, 25. März, dieses Mal eine Wanderung in und um Bad Kissingen. Treffpunkt ist um 13 Uhr auf dem Parkplatz der Gaststätte "Salinenblick" in der Au. Von dort geht es durch das romantische Kaskadental zum Klaushof. Der Rückweg führt über den Weg der Baumgiganten und das Altenburger Haus zurück, eventuell auch über die Marieneiche und die Bildeiche. Wegen der Platzreservierung im Klaushof ist eine Anmeldung bei Hans-Jürgen Neumann, Tel.: 0971/131 91 18 oder per E-Mail unter neumann-privat1@freenet.de erforderlich. sek