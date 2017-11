Wanderung auf dem oberen Dornigweg

Um 13 Uhr beginnt am morgigen Samstag eine geführte Wanderung unter fachlicher Leitung mit geselliger Einkehr. Gelaufen wird folgende etwa acht Kilometer lange Wanderstrecke mit leichtem Schwierigkeitsgrad: Bad Staffelstein - Horsdorf - Oberer Dornigweg - Loffeld - Horsdorf - Bad Staffelstein. Los geht's am Stadtturm in der Bamberger Straße. red